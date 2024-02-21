Шокирующее количество: стало известно, сколько бойцов ВСУ могли попасть в плен в Авдеевке

До тысячи украинских военных могли попасть в плен или пропасть без вести во время выхода из города Авдеевка Донецкой области, пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных и высокопоставленных западных чиновников.

ВСУ покинули Авдеевку. Фото из открытых источников

Как сообщает издание, двое украинских военных, говоря о попавших в плен бойцах и пропавших без вести при выходе из города, назвали цифры в диапазоне от 850 до 1000 человек. Собеседники газеты среди западных чиновников назвали оценки украинских военных "точными".

Источники NYT также рассказали, что выход украинских солдат из Авдеевки был плохо спланирован и начался слишком поздно. При этом ситуация стала сверхсложной после того, как российские войска оцепили город с трех сторон.

Еще одним препятствием для украинских военных при выходе из Авдеевки были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен, пишет газета.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.

