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Шок: Из груди армейца медики достали целую гранату

В ходе операции присутствовали кроме медиков и военные саперы

сегодня, 16:58
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Автор:

Моесеенко Валентина

Хирурги удалили из груди раненого военного целую гранату, передают "Комментарии". "Это шок! Приятный, – написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в соцсетях, комментируя уникальную операцию. — Не каждое ранение в области сердца смертельно".

Шок: Из груди армейца медики достали целую гранату

Неразорвавшуюся гранату достали хирурги из тела бойца

Военные врачи провели неразорвавшуюся операцию по удалению гранаты ВОГ (из русского — выстрел осколочный гранатометный) с тела военнослужащего. Ее доставали в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.

"Операция проводилась одним из самых опытных хирургов ВСУ – Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент, – уточнила Маляр. — Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление".

Справка: граната дульнозарядная, то есть подается в ствол гранатомета через дульный срез. Снаружи корпуса есть готовые нарезы, придающие гранате вращательное движение во время движения по каналу ствола. Выстрел выполнен по "безгильзовой" схеме, то есть метательный заряд вместе со средством возгорания располагается в донной части корпуса гранаты. По техническим характеристикам, взрыватель гранаты является главным, ударным, мгновенным и инерционным действием, полупредохранительного типа с пиротехническим дальним сведением и самоликвидатором. Не позволяет использовать гранату на малых дистанциях и помещениях, поскольку возводится после выстрела на дистанции 10-20 м от стрелка.

Шок: Из груди армейца медики достали целую гранату - фото 2

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Источник: https://t.me/annamaliar/491
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