Шмыгаль рассказал, как работает новая система бронирования от мобилизации

Новая система бронирования работников предприятий, утвержденная правительством, позволяет гарантированно оставить на производстве до 50% военнообязанных. Ранее этот показатель составлял 40 процентов штата. Об этом в своем интервью Forbes рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Україні змінили систему "бронювання"

По его словам, новый документ стал компромиссом между требованиями военных и потребностью правительства удержать экономику. Новая система, по словам главы правительства, "о справедливости".

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"Разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику. У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон, — рассказал глава правительства. — Например, если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас до 50% от военнообязанных работников. Это более справедливый подход".

Стоит отметить, что новая система не предусматривает никаких изменений в отношении права "забронированных" военнообязанных уезжать за границу в командировку.

Среди ключевых изменений, которые предусматривает новая система — теперь подавать на бронирование сотрудников могут не только государственные структуры и предприятия, производящие товары для ВСУ или выполняющие "мобилизационные задачи", но и компании, получившие статус "критически важных для экономики". В постановлении указаны конкретные сроки бронирования – шесть месяцев. Ранее в документе содержалась менее четкая формулировка "до 6 месяцев".



Напомним, что Денис Шмыгаль возглавляет правительство почти три года. На его каденцию выпало самое сложное время для экономики – сначала эпидемия COVID-19, а затем и полномасштабная война.

Также Денис Шмыгаль назвал сумму замороженных российских активов, на которые претендует Украина и объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета.



