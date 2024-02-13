Шмыгаль доступно объяснил, почему наступление россиян «захлебнется»

Как сообщил Денис Шмыгаль, с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, подчеркнул глава Кабмина, дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд. грн.

Денис Шмыгаль

По его словам, для строительства оборонных рубежей используются также средства резервного фонда государственного бюджета, средства местных бюджетов, военный НДФЛ и благотворительные средства на спецсчете Нацбанка.

Кроме того, как добавил Шмыгаль, из общей суммы из резервного фонда почти 3 млрд грн было направлено Министерству обороны и Госспецтранспорта. Еще более 16 млрд грн было выделено обладминистрациям. В частности, для создания фортификации в Харьковской области было выделено 3,9 млрд грн, в Запорожской области — 1,3 млрд грн. Для Донецкой области сумма составила 1,2 млрд грн, для Херсонской области – более 1,2 млрд грн.

То есть, подчеркнул Шмыгаль, Украина вкладывает в фортификационные сооружения такие средства, что российское наступление точно захлебнется.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте сейчас очень сложная, россияне активно наступают , а ВСУ перешли в оборону, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что украинским военным хватает на поле боя силы духа, а вот со снарядами, оружием, техникой есть проблемы. Сырский подчеркнул, что завершение войны зависит от западных партнеров, которые должны принять решение о выделении необходимой помощи ВСУ.

Кстати, россияне тоже строят фортификационные сооружения. В частности, они построили 30-километровый поезд, который планируется использовать в качестве оборонительного рубежа в случае наступления ВСУ.



