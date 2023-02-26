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Шмигаль ответил, когда будет примирение с Россией

Украинский министр считает, что в ближайшие десятилетия примирения с Российской Федерацией не следует ожидать и указал на шаги, которые необходимо предпринять РФ

сегодня, 14:49
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что для примирения Российская Федерация должна измениться и стать более демократичной. По мнению Украинского министра в ближайшие 100 лет примирения не следует ожидать. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на Правительственный портал.

Шмигаль ответил, когда будет примирение с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Во время разговора с немецкими журналистами издания Focus премьер-министр Украины Денис Шмигаль ответил, когда следует ожидать мира между двумя странами.


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"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", — сообщил украинский министр.

Также Денис Шмигаль поделился мнениями, как разоружить Российскую Федерацию. Премьер-министр отметил, что есть много вариантов ускорить процесс демилитаризации РФ, в том числе санкции, военная помощь Украине, конфискация активов Российской Федерации и отказ от сотрудничества со страной агрессором. Шмигаль считает, что такие действия возможны, ведь в прошлом году мир изменился и стал помогать Украине противостоять российской агрессии.

"Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными", — говорит министр и добавляет, что дальнейшей перспективой является обучение и подготовка украинских пилотов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд.

Также "Комментарии" писали о заместителе начальника ГУР МО Вадиме Скибицком, который сообщил, когда и где Украина перейдет в контрнаступление.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/prymyrennia-ne-bude-navit-cherez-sto-rokiv-interviu-premier-ministra-ukrainy-denysa-shmyhalia-nimetskomu-focus?v=63fb2ac54a3a3
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:14

Що і треба було довести: вони зацікавлені в тривалому конфлікті. Сучасний бородатий шут Балакірєв, при дворі, ні, не Петра 1, - у дворі маразму Байдена - світова зірка протягом конфлікту. Поки у владі Зе, миру не буде.


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