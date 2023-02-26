Шмигаль ответил, когда будет примирение с Россией

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Slava Kot
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что для примирения Российская Федерация должна измениться и стать более демократичной. По мнению Украинского министра в ближайшие 100 лет примирения не следует ожидать. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников
Во время разговора с немецкими журналистами издания Focus премьер-министр Украины Денис Шмигаль ответил, когда следует ожидать мира между двумя странами.
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Также Денис Шмигаль поделился мнениями, как разоружить Российскую Федерацию. Премьер-министр отметил, что есть много вариантов ускорить процесс демилитаризации РФ, в том числе санкции, военная помощь Украине, конфискация активов Российской Федерации и отказ от сотрудничества со страной агрессором. Шмигаль считает, что такие действия возможны, ведь в прошлом году мир изменился и стал помогать Украине противостоять российской агрессии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд.
Также "Комментарии" писали о заместителе начальника ГУР МО Вадиме Скибицком, который сообщил, когда и где Украина перейдет в контрнаступление.
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Ігор
сегодня, 15:14
Що і треба було довести: вони зацікавлені в тривалому конфлікті. Сучасний бородатий шут Балакірєв, при дворі, ні, не Петра 1, - у дворі маразму Байдена - світова зірка протягом конфлікту. Поки у владі Зе, миру не буде.