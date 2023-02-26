Шмигаль ответил, когда будет примирение с Россией

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что для примирения Российская Федерация должна измениться и стать более демократичной. По мнению Украинского министра в ближайшие 100 лет примирения не следует ожидать. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на Правительственный портал.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Фото из открытых источников

Во время разговора с немецкими журналистами издания Focus премьер-министр Украины Денис Шмигаль ответил, когда следует ожидать мира между двумя странами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной", — сообщил украинский министр.

Также Денис Шмигаль поделился мнениями, как разоружить Российскую Федерацию. Премьер-министр отметил, что есть много вариантов ускорить процесс демилитаризации РФ, в том числе санкции, военная помощь Украине, конфискация активов Российской Федерации и отказ от сотрудничества со страной агрессором. Шмигаль считает, что такие действия возможны, ведь в прошлом году мир изменился и стал помогать Украине противостоять российской агрессии.

"Прошлый год показал, что мир может очень быстро делать вещи, которые раньше казались невозможными", — говорит министр и добавляет, что дальнейшей перспективой является обучение и подготовка украинских пилотов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 млрд.

Также "Комментарии" писали о заместителе начальника ГУР МО Вадиме Скибицком, который сообщил, когда и где Украина перейдет в контрнаступление.