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Шмигаль обратился к украинцам с просьбой готовиться к сложной зиме: подробности

Украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого

сегодня, 22:25
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Автор:

Лиля Воробьева

Как отмечает глава правительства, соотечественники должны подготовиться к тяжелой зиме и приобрести в запас все необходимое. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, жители Украины должны срочно позаботиться о себе и иметь необходимые вещи. Об этом глава правительства сообщил в Telegram .

Шмигаль обратился к украинцам с просьбой готовиться к сложной зиме: подробности

Денис Шмигаль (фото из открытых источников)

Как сообщает чиновник, представители правительства продолжают вести договоренности с зарубежными партнерами о том, чтобы увеличить поставки оборудования, чтобы восстановить инфраструктуру. Еще правительство ведет переговоры о поставках мобильных источников питания и обогрева.

"Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали "Укрэнерго" оборудование последние 8 месяцев", — сообщил глава правительства.

Шмигаль утверждает, что в нашей стране накоплены и еще будут резервы, чтобы восстановить разрушенную войной инфраструктуру.

По его словам, страна готовит и накапливает запасы дополнительного оборудования, поэтому ее жители тоже должны подготовиться к тяжелой зиме и сделать запас необходимых вещей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шмигаль дал ответ — готова ли Украина начать отопительный сезон. Жилищный фонд на 100% готов к старту отопительного сезона. При этом речь идет о населенных пунктах, расположенных в тылу, подальше от той линии, где проходит фронт. Такое заявление сделал глава правительства Денис Шмигаль. Премьер-министр отметил, что российские захватчики не перестают обстреливать критическую инфраструктуру. Больше всего ударов приходится на объекты энергетики.



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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/3874
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