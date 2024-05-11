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Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет: что говорят в ВСУ

План россиян состоит в том, чтобы попытаться оттянуть украинские силы на новое направление линии фронта

сегодня, 16:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Широкомасштабного наступления на севере Харьковской области нет. Украинские защитники держат ситуацию под контролем. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью LIGA.net рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Широкомасштабного наступления на севере Харьковщины нет: что говорят в ВСУ

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что попытка наступления оккупантов в пограничье Харьковской области направлена на оттягивание сил и резервов украинских войск на новое направление линии фронта. Оккупанты решили сделать такой ход, чтобы Вооруженные Силы Украины не смогли усилить собственные ресурсы на Донбассе.

"Есть все основания считать, что мы имеем дело с вражеской ИПСО, цель которой посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на другие более "жаркие" направления фронта на востоке Украины. Широкомасштабного наступления на севере Харьковской области нет", — высказался Назар Волошин.

Он также сообщил, что 10 мая подразделения Нацгвардии Украины уничтожили в Харьковской области группу российских оккупантов (четыре БМП вместе с личным составом и грузовик "Урал"). Группа была ликвидирована еще на подходе при попытке штурма после пересечения границы Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — российская оккупационная армия начала ограниченное наступление в Харьковской области. Противник имеет незначительные тактические успехи, а Белый дом уверен в способности украинских войск дать отпор врагу, обещая обеспечить ВСУ оборудованием, инструментами, оружием, необходимым для защиты от этих атак. О чем говорит ситуация на данный момент, почему захватчики активизировались именно сейчас, что в целом можно сказать о происходящем на фронте и о том, как всё может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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