Шансы на мир нулевые: в чем опасность переговоров Зеленского в Стамбуле

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Кравцев Сергей
Многие думают, что 30-дневное прекращение огня, о чем говорит Украина вместе европейскими партнерами – это просто очередное предложение в пике РФ. На самом же деле это единственно возможный выход из войны. Пока же между позициями сторон пропасть и шанс достичь хоть какой-то договоренности нулевой. Именно поэтому и возникла идея начать с 30-дневного прекращения огня. Об этом у себя в Faceboook пишет политический аналитик, блогер Карл Волох.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Он продолжает, благодаря гениальной переговорной стратегии Трампа украинцы уже использовали практически все границы компромисса – отказ от НАТО и констатацию части территории оккупированной, но Путин не отказался ни от одного из своих условий, практически означающих отказ Украины от суверенитета.
По его мнению, выезжать на переговоры без выполнения условия о прекращении огня – гарантированно обречь их на фиаско. Поэтому, отмечает аналитик, не совсем ясна позиция Зеленского.
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