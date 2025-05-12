Шансы на мир нулевые: в чем опасность переговоров Зеленского в Стамбуле

Многие думают, что 30-дневное прекращение огня, о чем говорит Украина вместе европейскими партнерами – это просто очередное предложение в пике РФ. На самом же деле это единственно возможный выход из войны. Пока же между позициями сторон пропасть и шанс достичь хоть какой-то договоренности нулевой. Именно поэтому и возникла идея начать с 30-дневного прекращения огня. Об этом у себя в Faceboook пишет политический аналитик, блогер Карл Волох.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Прекращение огня на 30 суток – это не просто какое-то предварительное условие или демонстрация серьезности намерений сторон, а единственный, пусть и слабенький шанс, что война может быть остановлена. Всё просто. Позиции сторон очень далеки и американцы убедились в этом, несмотря на лицемерные заявления Виткоффа-Трампа", – отметил Карл Волох.

Он продолжает, благодаря гениальной переговорной стратегии Трампа украинцы уже использовали практически все границы компромисса – отказ от НАТО и констатацию части территории оккупированной, но Путин не отказался ни от одного из своих условий, практически означающих отказ Украины от суверенитета.

"Благодаря изобретательности европейцев в последние дни появился дополнительный аргумент – международный трибунал – которым почти гарантированно пожертвуют, если дело дойдет до реального компромисса. Но его мало", – говорит блоггер.

По его мнению, выезжать на переговоры без выполнения условия о прекращении огня – гарантированно обречь их на фиаско. Поэтому, отмечает аналитик, не совсем ясна позиция Зеленского.

"Хорошо, если это согласованная с европейцами попытка получить самый последний из аргументов для Трампа присоединиться к новым санкциям и дать Украине новое оружие, в этом еще может быть какой-то смысл. Если же это свойственная Зеленскому самоуверенная надежда на "личное обаяние", то он нам наносит сейчас серьезный ущерб, нарушая согласованную позицию европейцев", – подытожил Карл Волох.

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