Шансов не остается: стало известно о новой страшной тактике ударов РФ

Российская оккупационная армия все чаще применяет стратегию двойных ударов по Украине, используя комбинацию ударных беспилотников и ракет. Об этом сообщили Business Insider украинские спасатели и военные, ставшие свидетелями этой тактики.

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Суть метода заключается в нанесении первого удара — часто по гражданским объектам — после чего, когда на место прибывают экстренные службы, осуществляется второй удар в тот же район. Представители ООН охарактеризовали эту стратегию как "жестокую и безжалостную".

Алексей, заместитель командира мобильного ПВО подразделения Сил терробороны, рассказал, что российская сторона все чаще объединяет атаки дронов и крылатых ракет с целью психологического давления на мирное население.

По его словам, сначала в небо поднимаются дроны, атакующие гражданские цели, а когда на помощь прибывают медики, волонтеры или пожарные — следом летит ракета, добивающая прибывающих спасать.

Один из спасателей вспомнил нападение, которое произошло в июне возле Киева: первый дрон попал в рекреационную зону, а по прибытии спасателей второй БПЛА нанес повторный удар. Он также подтвердил, что лично сталкивался только с двойными атаками дронов, но ракеты, по его словам, также используются аналогичным образом.

Еще один инцидент произошел несколько недель назад вблизи столицы — на видео, обнародованном Business Insider, зафиксирован звук приближения дрона, взрыв и яркая вспышка.

Отметим, что двойные удары РФ по населённым пунктам Украины фиксируются с самого начала полномасштабной войны. Аналогичная тактика применялась и в Сирии, где Россия поддерживала режим Башара Асада, используя методы "выжженной земли".

Портал "Комментарии" уже писал, что 7 июля украинские дальнобойные дроны FP-1 успешно атаковали "Краснозаводской химический завод" в Московской области, расположенный всего в 70 км от столицы РФ. По данным Defense Express, удар нанесли новые беспилотники FP-1, имеющие дальность до 1600 км и боевую часть до 120 кг.