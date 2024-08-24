В ходе состоявшегося 24 августа обмена пленными Украина не вернула ни одного бойца "Азова", которые уже более 2 лет находятся в российском плену, сообщил подполковник Национальной гвардии Украины, командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко ("Редис").

«Азов» раскритиковал обмен пленными. Фото из открытых источников

"Украинцы всегда возвращают долги. Но всегда ли украинцы сдерживают слово и возвращают своих пленных? Путину было необходимо снизить давление внутри РФ и сохранить лицо, повернув захваченных на Курщине срочников. Ответственным за обмены с украинской стороны необходимо было по советским традициям организовать к празднику медийную" победу". Места для пленных "азовцев", которые уже более 2 лет ждут обещанные обмены, в этой формуле не нашлось", — заявил Денис Прокопенко.

Он подчеркнул, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время последнего обмена, однако не воспользовалась им.

"Тех, кто в 2022 году в Мариуполе сделал все, чтобы Украина вообще продлила существование и праздновала День независимости, а не "день народного единства". Несмотря на то, что пленники россияне сами просили обменять их на "азовцев". Несмотря на то, что украинский переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния во время этого обмена, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. В сегодняшнем обмене в очередной раз нет ни одного "азовца". Драгоценный шанс и время потеряны", — заявил "Редис“.

Как известно, Украина и Россия при содействии ОАЭ 24 августа провели обмен пленными впервые с начала операции ВСУ в Курской области.