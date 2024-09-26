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«Шахеды» атаковали Прикарпатье: повреждена критическая инфраструктура

Во время воздушной тревоги Прикарпатье подверглось вражеской атаке

сегодня, 08:44
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Недилько Ксения

Сегодня ночью в Ивано-Франковской области враг атаковал объект критической инфраструктуры, предварительно, БпЛА типа Shahed. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию председателя Ивано-Франковской ОГА Светланы Онищук.

«Шахеды» атаковали Прикарпатье: повреждена критическая инфраструктура

Иллюстративное фото

Часть города частично осталась обесточенной. Энергетики уже работают над возобновлением энергоснабжения. Для ликвидации последствий на место происшествия оперативно прибыли все соответствующие службы. Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших.

"В очередной раз призываю всех жителей края не пренебрегать уведомлениями о воздушной тревоге, потому что враг не прекращает попыток уничтожить нашу инфраструктуру", – подчеркнула глава ОГА.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты массово сбрасывают КАБы на Запорожье: последствия

Вчера вечером оккупанты нанесли пять авиаударов (предварительно – КАБами) по территории Запорожья и Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и Нацполиции.

Восемь человек ранены в результате ночных обстрелов Запорожья. В результате одного из ударов взрывной волной и осколками поврежден многоквартирный дом. Еще одно попадание произошло рядом с частным домом.

Россияне попали в жилую застройку и территорию одного из промышленных предприятий. Изуродованы частные дома. На местах работают полицейские, взрывотехники, парамедики полиции, спасатели и другие профильные службы.

Сначала сообщалось, что ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик. Двое раненых во время ночного вражеского обстрела – в больнице. Мужчина в тяжелом состоянии, женщина в состоянии средней тяжести. Позже общее количество раненых выросло до 8 человек. Ужасные фото – по ссылке.



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