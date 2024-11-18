Шаг вперед, два назад: что теперь говорит Лондон об ударах ракетами по территории РФ

В правительстве Великобритании заявляют о полной поддержке Украины. Однако воздерживаются от комментариев по поводу разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

Удары по России. Фото: из открытых источников

Министр образования Бриджит Филлипсон заявила, что Великобритания по-прежнему "непоколебима" в своей поддержке Украины, однако не собирается следовать примеру США в вопросе поставок оружия.

Отмечается, что Джо Байден разрешил Украине начать запуски поставленных США ракет вглубь России, в то время как премьер-министр Кир Стармер готовится добиваться "дальнейшей поддержки" Киева на саммите G20.

На вопрос о том, может ли Великобритания последовать ее примеру, Филлипсон заявила, что Лондон по-прежнему решительно поддерживает украинский народ спустя почти тысячу дней после начала этого конфликта.

"И отправляясь на саммит G20, премьер-министр очень четко заявил, что украинский народ и президент Зеленский могут рассчитывать на нашу полную поддержку", – отметила министр.

Однако она воздержалась от комментариев по поводу того, может ли Великобритания разрешить Украине использовать британское дальнобойное оружие в России.

Премьер-министр Кир Стармер во время полета в Рио-де-Жанейро заявил, что необходимо удвоить усилия по укреплению поддержки Украины.

"И это главный пункт моей повестки дня на саммите G20. Нужна полная поддержка столько времени, сколько потребуется", — сказал премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден снял ограничения на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия только в пределах Курской области РФ. Соответствующее решение было принято около трех дней назад. Об этом говорится в материале "AXIOS".

Ссылаясь на источник СМИ отмечает, что решение было принято для того, чтобы удержать Северную Корею от отправки еще большего количества войск в Россию для войны против Украины.



