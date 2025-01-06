Сезон бавовны открыт: торговый порт в Ленинградской области поразили дроны СБУ (видео)

Крупный торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ 4 января атаковали дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины. Об этом 6 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на источник в СБУ. Дроны, преодолев более 900 км, успешно поразили цель.

Взрыв в Усть-Луге под Питером 4 января сняли на видео, но самих дронов СБУ на нем не видно. Фото из открытых источников

По словам источника, на появившихся ранее в соцсетях кадрах видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. Также на видео слышна стрельба, но она не помешала беспилотнику СБУ нанести удар.



"В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, три соседние посекло обломками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и приведет однозначно к перебоям в работе терминала", — добавил источник в спецслужбе.



Он пояснил важность удара тем, что терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него РФ продает нефть и газ с помощью теневого флота. Таким образом, "дроновые санкции" от СБУ снижают поступление валюты, необходимой России для ведения войны





Как сообщал портал "Комментарии", Россия после украинских ударов меняет тактику хранения топлива на временно оккупированных территориях. Агенты движения АТЕШ фиксируют увеличение количества гражданских топливозаправщиков, которые работают на интересы оккупационной армии. Однако такие действия нарушают обычаи ведения войны. Таким образом оккупанты подвергают опасности гражданское население и нарушают Женевскую конвенцию, подчеркнули в АТЕШ. Поэтому партизаны призвали гражданских быть бдительными.



