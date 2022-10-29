Севастополь атаковали боевые дроны: в ВСУ отреагировали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупанты заявили о причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк потролила россиян предположением, что это были "боевые комары". Как передает издание "Комментарии", свое заявление она сделал в эфире общенационального телемарафона.
Атака дронов. Фото: из открытых источников
Наталья Гуменюк отметила, в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.
Стоит отметить, с начала полномасштабного вторжения Россия, используя пропагандистские месседжи, постоянно обвиняет Украину в использовании биологического оружия и различных фантастических разработках.
Так, однажды российские пропагандисты заявили, что Украина использовала "в интересах военно-биологической программы" птиц из заповедника "Аскания-Нова".
Российский диктатор Владимир Путин заявил территорию Украины "превратили в полигон для биологических экспериментов".
Читайте также на портале "Комментарии" — Штайнмайер и Шольц активнее заговорили о поддержке Украины: как это повлияет на ход войны.
Также издание "Комментарии" сообщало – журналисты рейтингового издания "Spiegel" узнали, что за несколько недель до нападения на Украину Кремль рассматривал варианты нанесения ядерного удара по Германии.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости