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Севастополь атаковали боевые дроны: в ВСУ отреагировали

Командование ВСУ внимательно следит за событиями во временно оккупированном Крыму

сегодня, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты заявили о причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк потролила россиян предположением, что это были "боевые комары". Как передает издание "Комментарии", свое заявление она сделал в эфире общенационального телемарафона.

Севастополь атаковали боевые дроны: в ВСУ отреагировали

Атака дронов. Фото: из открытых источников

Наталья Гуменюк отметила, в командовании внимательно следят за происходящим, поскольку это находится в их зоне ответственности.

"Мы готовим официальный ответ, который будет наполнен фактами. Наверное, это и есть боевые комары, которые так беспокоят российскую власть", — добавила Гуменюк.

Стоит отметить, с начала полномасштабного вторжения Россия, используя пропагандистские месседжи, постоянно обвиняет Украину в использовании биологического оружия и различных фантастических разработках.

Так, однажды российские пропагандисты заявили, что Украина использовала "в интересах военно-биологической программы" птиц из заповедника "Аскания-Нова".                                                                                                 

Российский диктатор Владимир Путин заявил территорию Украины "превратили в полигон для биологических экспериментов".

Читайте также на портале "Комментарии" — Штайнмайер и Шольц активнее заговорили о поддержке Украины: как это повлияет на ход войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – журналисты рейтингового издания "Spiegel" узнали, что за несколько недель до нападения на Украину Кремль рассматривал варианты нанесения ядерного удара по Германии.




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