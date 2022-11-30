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Серия катастроф в России. Эксперты объясняют причины

В России происходят авиакатастрофы военной техники, вероятно это из-за чрезмерной эксплуатации и отсутствия необходимых деталей для ремонта.

сегодня, 18:05
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Автор:

Slava Kot

С начала сентября в России увеличилось количество катастроф военных самолетов из-за технических неисправностей. Сейчас известно о шести подобных случаях. Аналитики указывают на связь между авариями и агрессией России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Jerusalem Post.

Серия катастроф в России. Эксперты объясняют причины

Военный самолет рухнул на жилой дом в России. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что авиакатастрофы со старыми самолетами МиГ-31 и Су-25 предсказуемы, но падение бомбардировщика Су-34 выглядит странным. Самолет Су-34 принял на вооружение в РФ только в 2014 году. Этот самолет врезался в жилой дом в Ейске, что привело к гибели 15 человек.

Катастрофу в Ейске российские власти объясняют утечкой топлива, хотя эксперты указывают как возможную причину того, что перевозившие самолет боеприпасы могли взорваться во время полета.

Американский эксперт Майкл Бонерт из аналитического центра RAND Corporation называет причиной катастроф санкции против России. Из-за таких ограничений РФ труднее получить запчасти и оборудование для эксплуатации и ремонта самолетов.

Эксперт другого американского учреждения Центр стратегических и международных исследований (CSIS) Пол Шварц уверяет, что есть зависимость между войной и увеличением количества аварий. Он считает, что за авиакатастрофами российских самолетов стоит чрезмерная эксплуатация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о переговорах между США и Китаем. По взаимному соглашению США не будут поставлять Украине стратегическое вооружение, а Китай будет удерживать Россию от применения ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали об криминальном авторитете из России, которого избили в самолете.



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Источник: https://www.jpost.com/
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