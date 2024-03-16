Сербия назвала два сценария войны в Украине

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад должен в ближайшее время изменить подход к полномасштабному вторжению России в Украину, чтобы предотвратить более масштабный конфликт. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Вучич сделал на встрече с премьером Баварии Маркусом Зёдером в Белграде, сообщает "B92".

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

На просьбу высказаться относительно дискуссии о возможном введении западных войск в Украину Вучич спрогнозировал, что в ближайший период "мы будем иметь определенные изменения в некоторых наших доктринах".

"Есть два сценария. Либо Запад пойдет в направлении полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, что будет означать огромное облегчение для мира. Если же они вступят в конфликт, то, боюсь, никто от этого ничего не выиграет", – добавил президент.

Сербский лидер высказался, что такой потенциальный конфликт может иметь "больше жертв, чем Вторая мировая война, что немыслимо для 21-го века".

"Мы маленькие и незначительные в этом смысле, но в любом случае это повлияет на Сербию. Мы должны быть готовы к любому решению, и мы узнаем об этом в течение 100 дней", – подытожил Александар Вучич.

Стоит отметить, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свой нарратив на Балканах.

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