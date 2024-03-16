Сербия назвала два сценария войны в Украине

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Кравцев Сергей
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Запад должен в ближайшее время изменить подход к полномасштабному вторжению России в Украину, чтобы предотвратить более масштабный конфликт. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Вучич сделал на встрече с премьером Баварии Маркусом Зёдером в Белграде, сообщает "B92".
Александар Вучич. Фото: из открытых источников
На просьбу высказаться относительно дискуссии о возможном введении западных войск в Украину Вучич спрогнозировал, что в ближайший период "мы будем иметь определенные изменения в некоторых наших доктринах".
Сербский лидер высказался, что такой потенциальный конфликт может иметь "больше жертв, чем Вторая мировая война, что немыслимо для 21-го века".
Стоит отметить, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России, позволяя при этом московским пропагандистским каналам, таким как RT и Sputnik, распространять свой нарратив на Балканах.
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