Украинский кинорежиссер, сценарист и военный Олег Сенцов поделился своими соображениями по поводу предстоящей победы Украины, предостерегая, что она может отличаться от ожиданий многих людей. В частности, об этом он сказал во время интервью Армии TV.

Олег Сенцов

Сенцов подчеркнул, что верит в победу Украины, но подчеркнул, что она может не отвечать привычным представлениям. По его словам, многие мечтают о символических сценах, таких как танки на Красной площади или победные колонны через Перекоп под песню "Воины света". Однако, по его словам, реальность может быть совсем другой, и важно отдавать себе отчет, что победа имеет разные формы.

"Все может быть не так. Победа может оказаться не скоро. Победа может быть не военной. Она может быть не так приятна, как однозначная победа над фашистской Германией. Победа может быть очень разной", — сказал Сенцов.

По его мнению, по состоянию на сегодняшний день ни Украина, ни Россия не способны одержать победу исключительно военным путем. Он предполагает, что могут быть какие-то договоренности, например прекращение огня. Впрочем, добавляет он, это не означает, что война завершится.

"Только когда империя разрушится, перестанет существовать в том виде, в каком есть сейчас, освободит земли, которые она оккупировала у Украины, у Молдовы, в Грузии, а еще в Японии, в Германии, Финляндии, тогда мы восстановим свою границу. Тогда наступит наша окончательная победа. И это полное возобновление будет через какие-то договоры с каким-то новым "правлением России" через какие-то 30 лет. Будет это победа?

Что касается возвращения Крыма, то, по мнению Сенцова, часть его населения испытала влияние российской пропаганды, но это не должно быть препятствием.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что диктатор Путин нажаловался участникам саммита БРИКС на то, что Украина, якобы, не хочет вести с РФ переговоры о прекращении войны.



