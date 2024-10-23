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Ткачик Олеся
Украинский кинорежиссер, сценарист и военный Олег Сенцов поделился своими соображениями по поводу предстоящей победы Украины, предостерегая, что она может отличаться от ожиданий многих людей. В частности, об этом он сказал во время интервью Армии TV.
Олег Сенцов
Сенцов подчеркнул, что верит в победу Украины, но подчеркнул, что она может не отвечать привычным представлениям. По его словам, многие мечтают о символических сценах, таких как танки на Красной площади или победные колонны через Перекоп под песню "Воины света". Однако, по его словам, реальность может быть совсем другой, и важно отдавать себе отчет, что победа имеет разные формы.
По его мнению, по состоянию на сегодняшний день ни Украина, ни Россия не способны одержать победу исключительно военным путем. Он предполагает, что могут быть какие-то договоренности, например прекращение огня. Впрочем, добавляет он, это не означает, что война завершится.
Что касается возвращения Крыма, то, по мнению Сенцова, часть его населения испытала влияние российской пропаганды, но это не должно быть препятствием.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что диктатор Путин нажаловался участникам саммита БРИКС на то, что Украина, якобы, не хочет вести с РФ переговоры о прекращении войны.
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