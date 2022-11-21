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Сенатор США сделал громкое заявление о поставках оружия для Украины

Американский сенатор, являющийся членом партии Республиканцев, считает, что Украине необходимо передать истребители для борьбы против России.

сегодня, 21:10
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Автор:

Slava Kot

Республиканец Джим Риш заявил, что Украине нужно предоставить истребители и научить пилотов ими управлять. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью сенатора США для издания "Европейская правда".

Сенатор США сделал громкое заявление о поставках оружия для Украины

Сенатор США Джим Риш. Фото: из открытых источников

Американский политик Джим Риш рассказывает, что он входит в наиболее активную часть Сената США и постоянно направляет рекомендации Белому дому.

"Я, наверное, представляю группу наиболее решительных. В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов", – говорит республиканец Джим Риш.

Несмотря на то, что Риш является республиканцем, он поддерживает поставки оружия в Украину, ведь не входит в группу 45 президента США Дональда Трампа. Трамп и его политики выступают против финансовой и военной помощи Украине.

Джим Риш считает, что слова о том, что такие действия США могут только привести к усилению конфликта, республиканец отвергает. Американец напоминает, что когда США вели войны в Афганистане и Корее, российские образования отправляли туда своих пилотов и самолеты.

Риш отмечает, что готов проголосовать за решение передать Украине истребители, которые ВСУ могли бы использовать против России.

"Я встречался с украинскими пилотами и считаю, что они могут использовать F-16. Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем", — говорит американский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Турция тайно поставляла Украине оружие с лета – это РСЗО TRGL-230.

Также "Комментарии" писали о поставках оружия в Украину от неожиданного союзника.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/interview/2022/11/21/7151041/
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