Семьи пленных морпехов обвинили Комитет Красного Креста: в чем дело

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Ткачик Олеся
По обращению семей военнопленных, а именно морпехов, защищавших Мариуполь и попавших в плен, народные депутаты запросили имя президента Владимира Зеленского относительно критических проблем, с которыми сталкиваются родные наших героев, сообщила народная избранница Ирина Фриз.
Морпехи
В частности, в запросе обращается внимание на проблемы закрытости и неактуальности информации о военнопленных в личном кабинете родственников военнопленных и пропавших без вести. Также на закрытость информации о передаче тел военнопленным с территории РФ.
Кроме того, указывается на необходимость усиления работы по привлечению к уголовной ответственности сотрудников колоний РФ и военного руководства России, ведь последствия системных пыток в отношении украинских военнопленных очевидны.
Также семьи пленных морпехов просят усилить давление на РФ по возвращению некомбатантов.
По ее словам, украинские пленные защитники и их семьи должны знать, что государство заботится о них, не только получая радостную новость об очередном обмене.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кого сегодня уволили в рамках большого обмена.
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