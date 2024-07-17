Семьи пленных морпехов обвинили Комитет Красного Креста: в чем дело

По обращению семей военнопленных, а именно морпехов, защищавших Мариуполь и попавших в плен, народные депутаты запросили имя президента Владимира Зеленского относительно критических проблем, с которыми сталкиваются родные наших героев, сообщила народная избранница Ирина Фриз.

Морпехи

В частности, в запросе обращается внимание на проблемы закрытости и неактуальности информации о военнопленных в личном кабинете родственников военнопленных и пропавших без вести. Также на закрытость информации о передаче тел военнопленным с территории РФ.

Кроме того, указывается на необходимость усиления работы по привлечению к уголовной ответственности сотрудников колоний РФ и военного руководства России, ведь последствия системных пыток в отношении украинских военнопленных очевидны.

Также семьи пленных морпехов просят усилить давление на РФ по возвращению некомбатантов.

"Международный Комитет Красного Креста проявляет тотальное бездействие по соблюдению прав украинских военнопленных и не оказывает им никакой помощи – международная организация должна либо начать нормальную работу, либо передать мандат другой гуманитарной организации", — приводит слова семей морпехов Ирина Фриз.

По ее словам, украинские пленные защитники и их семьи должны знать, что государство заботится о них, не только получая радостную новость об очередном обмене.

"Должны постоянно поднимать вопросы тотального нарушения эрефией международных правил обращения с военнопленными: пытки, давление, запугивание, насилие", — добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кого сегодня уволили в рамках большого обмена.



