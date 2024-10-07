Селидово получило огромные проблемы: враг оккупировал новые территории и подбирается к городу

В Цукурином враг прорвал оборону ВСУ по железной дороге.

Война в Украине

"Но основные силы мразот не будут ждать, пока другие закрепятся, и уже атакуют птицефабрику в западной части села. Ничего хорошего нет. Очень тяжело все это. Полная потеря Цукуриного принесет огромные проблемы Селидову", — сообщил в Телеграмме военкор Богдан Мирошников.

Впоследствии он сообщил, что Цукурино такое потеряно.

"Последние бои были за район птицефабрики. Если бы не было угрозы окружения, то территорию можно было бы держать долго. А так как получилось, пока можно было отойти – отошли", — отметил эксперт.

Кроме того, он рассказал, что россияне оккупировали мясожаровку и хотят расширить песчанский плацдарм как можно больше. Следующая цель врага – это линия Лозовая-Зеленая Роща.

"Оккупанты очень прекрасно понимают небольшую ширину своего вклинения в Кругляковку и Колесниковку, поэтому срочно переключились на обеспечение флангов. Оккупация Мясожаровки и общий вектор движения на запад, а также от района Песчаного на юг — прекрасное тому доказательство", — отметил Мирошников.

Также эксперт рассказал, что в Максимилианке контроль 50/50. По его словам, оккупанты прорвались туда как со стороны Георгиевки, она оккупирована уже, так и со стороны Острого.

"О последствиях в случае потери села даже говорить не буду – вы и так все прекрасно видите. Бои в восточной части Курахово уже начинают маячить на горизонте", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что еще несколько дней назад эксперты говорили, что в селе Цукурино ситуация довольно плохая. Речь идет о большой деревне с кучей многоэтажек. Именно оно прикрывает Селидово с юга, а также линию Горняк-Кураховка.



