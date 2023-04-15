Секретный шаг Путина: война в Украине как отвлекающий маневр для аннексии другой страны

Военный аналитик Шон Белл утверждает, что Путин может использовать войну в Украине для медленной аннексии Беларуси и присоединения ее к России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Лукашенко руководит Беларусью с 1994 года и за время правления правительство обвинялось в репрессиях против СМИ и оппозиции. Лукашенко даже получил прозвище "последний диктатор Европы". После выборов в 2020 году в стране вспыхнули масштабные антиправительственные протесты, которые президенту Беларуси удалось обуздать благодаря содействию России.

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Кремль обещал предоставить 1,5 млрд долларов кредитов для режима Лукашенко и отсрочил выплату предварительных задолженностей. Кроме того, Россия продает в Белоруссию газ по дешевой цене, что помогает белорусскому лидеру держаться у власти. В свою очередь Александр Лукашенко пересмотрел договор о Союзном государстве, что способствует большей интеграции обеих стран и делает Беларусь частью России.

Военный аналитик Шон Белл считает, что Путин усиливает контроль над Лукашенко, а у России все больше своих войск на территории Беларуси. Таким образом, российский диктатор может постепенно аннексировать Беларусь, заявив, что война в Украине была отвлекающим моментом.

"Путин мог бы утверждать о стратегическом успехе – возможно даже предполагая, что "специальная военная операция" в Украине была определенной формой побочного эффекта от главного события", — сообщает Sky News слово Шона Белла.

Таким образом, российский диктатор, несмотря на поражения в Украине, сможет провозгласить для россиян свою победу. Напомним, что в феврале произошла утечка секретных файлов, указывающих на медленную аннексию Беларуси Россией до 2030 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о расколе в элите Кремля. Высшее руководство планировало саботировать приказы Путина.

Также "Комментарии" писали, что россияне шокированы решением Путина и называют это прямым билетом в Бахмут.