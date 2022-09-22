logo

BTC/USD

19146.34

ETH/USD

1296.51

LTC/USD

52.98

USD/UAH

41.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Секретное оружие США нашли в Украине, эксперты раздумывают над ним
commentss НОВОСТИ Все новости

Секретное оружие США нашли в Украине, эксперты раздумывают над ним

Необычная находка в Украине.

сегодня, 12:44
Автор:

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

У берегов Крыма обнаружили загадочное военное плавсредство, которое, возможно, тайно поставили украинской армии партнеры из США. Об этом сообщает издание, специализирующееся на военно-морской технике Naval News.

Секретное оружие США нашли в Украине, эксперты раздумывают над ним

Илюстрация боевого катера. Фото Naval News

Удивительное транспортное средство, фото которого можно увидеть ниже, было найдено на пляже возле российской военно-морской военной базы в Севастополе. Это более чем в 250 км от подконтрольной Украине территории. Техника сразу привлекла внимание военных экспертов, поскольку они не уверены, что это такое.

Компания Naval News, анализирующая флот, отмечает, что машина небольшая, но построена так, чтобы обладать высокой скоростью и маневренностью.

Эксперты издания отмечают, что внутри находится боеголовка, являющаяся основным вооружением этого беспилотного катера. В Naval News предполагают, что это взрывоопасный катер, задача которого поразить цель на воде. Такую задачу плавсредство может выполнить с помощью различных датчиков, размещенных на технике.

Издание убеждено, что это секретное оружие США, которое не указано в отчетах по поставкам оружия в Украину. В начале вторжения РФ в Украину США взвыло, что предоставит Украине "беспилотные средства береговой обороны".

Эти транспортные средства предназначены для защиты побережья, и будет лучше, если я не буду больше говорить, — сказал представитель Пентагона в апреле.

Такие слова однозначно наводят на мысль, что речь шла о технике, которую Пентагон хотел сохранить в тайне.

Аналитики Naval News говорят, что они не уверены на все 100%, что это оборудование, отправившееся в Украину США, но предполагают, что на данный момент это наиболее разумная теория.

Naval News добавляет, что секретный беспилотный катер уже исследовали россияне, затем вывели его в море и уничтожили в результате контролируемого взрыва.

Ранее "Комментарии" писали о подготовке россиян к испытанию ракеты, которую называют "летучим Чернобылем".

Также "Комментарии" сообщали, что друг Путина пугает Европу ядерным оружием.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.navalnews.com/naval-news/2022/09/ukraines-new-weapon-to-strike-russian-navy-in-sevastopol/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!