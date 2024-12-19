Сэкономили на отоплении: Германия поставит Украине еще 20 тяжелых БМП Marder

Согласно сообщению немецкого технологического концерна Rheinmetall, "поставка 20 тяжелых БМП Marder запланирована на первую половину 2025 года", а цена заказа составляет "около двухзначного количества миллионов евро". Об этом пишет BILD .

Тяжелые БМП Marder

Германия уже поставила Украине 140 БМП Marder, в том числе 20 из запасов бундесвера и 120 из промышленных запасов. По информации BILD, Россия уничтожила или захватила более 20 из них.

Выделенные на новые БМП деньги предназначались для отопления объектов бундесвера. Поскольку отопление оказалось дешевле, чем ожидалось, министерство обороны ФРГ смогло перенаправить средства в пользу Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как Франция "взыскала" 300 миллионов евро в виде процентов с замороженных российских активов на закупку военной техники для Украины в конце года, в том числе 12 новых орудий Caesar. Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на слова министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню.

"Мы мобилизуем интересы замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Только к концу 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро", — сказал он. Министр отметил, что эта сумма позволила заказать 12 новых артиллерийских систем Caesar, которые будут поставлены в Украину, а также 155 мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral.

Также "Комментарии" писали, что в Донецкую область перебросили дополнительных 600 бойцов инженерных войск с техникой и строительными материалами, чтобы они помогли региону строить фортификации. Плана завершения этих работ в областной администрации нет: копать собираются, пока есть возможность.