Сегодняшние обстрелы РФ привели к остановке одного из блоков украинской АЭС

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Моесеенко Валентина
Сегодня в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о ситуации в атомной энергетике Украины после массированного ракетного обстрела РФ, пишут "Комментарии".
На Хмельницкой АЭС остановился один из энергоблоков
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Из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкого реактора. Эти события были подтверждены находящимися на станциях Миссиями поддержки и помощи МАГАТЭ, которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницком работали должным образом.
По данным министра энергетики Германа Галущенко, в результате дроновой и ракетной атак россиян зафиксировано попадание в энергообъекты в шести областях . ДТЭК сообщил о повреждении сразу четырех ТЭС и ранении двух энергетиков.
Как писали "Комментарии", вражеская армия применила 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. Кроме того, нанесла 12 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Всего вражеская армия выпустила более сотни ракет.
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