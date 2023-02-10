Сегодняшние обстрелы РФ привели к остановке одного из блоков украинской АЭС

Сегодня в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили о ситуации в атомной энергетике Украины после массированного ракетного обстрела РФ, пишут "Комментарии".



На Хмельницкой АЭС остановился один из энергоблоков

"Две из трех работающих украинских атомных электростанций (АЭС) – Ровенская и Южноукраинская – в качестве меры пресечения снизили выход электроэнергии из-за возобновления обстрела энергетической инфраструктуры страны", — говорится в сообщении.

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Из-за нестабильности электросети в результате обстрела также остановился один из блоков Хмельницкого реактора. Эти события были подтверждены находящимися на станциях Миссиями поддержки и помощи МАГАТЭ, которые также подтвердили, что все системы ядерной безопасности на Хмельницком работали должным образом.

"Международное агентство по атомной энергии продолжает организовывать и координировать поставки оборудования для помощи Украине в обеспечении ядерной безопасности. В девятую такую поставку национальный регулятор Украины сегодня получил оборудование, закупленное МАГАТЭ за внебюджетное финансирование США", — добавляют международные атомщики.

По данным министра энергетики Германа Галущенко, в результате дроновой и ракетной атак россиян зафиксировано попадание в энергообъекты в шести областях . ДТЭК сообщил о повреждении сразу четырех ТЭС и ранении двух энергетиков.

"В Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях ситуация самая сложная. Сейчас энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Работы продолжаются непрерывно. В целом же благодаря успешной работе ПВО и преждевременным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины", — детализирует министр.

Как писали "Комментарии", вражеская армия применила 29 зенитных управляемых ракет С-300 и 71 крылатую ракету воздушного и морского базирования. Кроме того, нанесла 12 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Всего вражеская армия выпустила более сотни ракет.