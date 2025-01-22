Считают ли предателями украинцы людей на оккупированных территориях: опрос

Две трети украинцев (67%) положительно относятся к людям, которые остались на временно оккупированных территориях (ВОТ). Негативные характеристики выбрали лишь 27% респондентов. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Жизнь в оккупации. Фото из открытых источников

Из предложенных социологами вариантов, используемых в публичном дискурсе, 42% респондентов выбрали вариант, характеризующий людей с ВОТ как заложников сложных жизненных обстоятельств.

Среди других характеристик людей с ВОТ 22% опрошенных отметили, что такие люди являются заложниками России.

Негативные характеристики для описания людей с ВОТ в целом выбрали 27% респондентов. Из них 13% считает таких людей приспособленцами, 9,5% — пассивными сторонниками "русского мира" и СССР, а 4% — предателями, которые поддержали вооруженную агрессию России.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова в период с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов в возрасте от 18 лет Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема окончания войны в Украине остается центральной в дискуссиях среди украинцев, политиков и международного сообщества. Недавно компания Active Group провела опрос, чтобы узнать мнение украинцев о сроках завершения войны и возможном влиянии на ход событий нового президента США Дональда Трампа.

Согласно результатам опроса Active Group, мнения граждан разделились. Треть респондентов затруднились ответить на вопрос, когда может закончиться российско-украинская война. Еще треть считает, что война может закончиться за год, в то время как каждый пятый прогнозирует мир в Украине в последующие годы. Еще каждый 10 украинец считает, что война в Украине никогда не закончится.



