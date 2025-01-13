Когда закончится война в Украине: результаты опроса

Тема окончания войны в Украине остается центральной в дискуссиях среди украинцев, политиков и международного сообщества. Недавно компания Active Group провела опрос, чтобы узнать мнение украинцев о сроках завершения войны и возможном влиянии на ход событий нового президента США Дональда Трампа.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, мнения граждан разделились. Треть респондентов затруднились ответить на вопрос, когда может закончиться российско-украинская война. Еще треть считает, что война может закончиться за год, в то время как каждый пятый прогнозирует мир в Украине в последующие годы. Еще каждый 10 украинец считает, что война в Украине никогда не закончится.

Когда закончится российско-украинская война:

— через несколько недель – 2,5%

— за несколько месяцев – 5,2%

— за полгода – 8,4%

— за год – 15,5%

— в течение двух лет – 10,4%

— через два или более лет – 14,9%

— никогда – 9,5%

— затрудняюсь ответить – 33,7%

Избранный президент США Дональд Трамп в предвыборных заявлениях указывал, что скоро закончит войну в Украине – еще до инаугурации. После победы на выборах риторика Трампа несколько изменилась, и теперь американский лидер указывает, что планирует закончить войну в Украине как можно быстрее.

Active Group спросили, как избрание президентом США Дональда Трампа может повлиять на войну в Украине. 31,6% полагает, что он поможет Украине, а почти 12% утверждают, что Трамп будет помогать России. Еще 25,6% ответили, что президентство Трампа никак не отразится на войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у украинцев изменилось мнение относительно Курской операции ВСУ на территории РФ.

Также "Комментарии" писали о том, что российско-украинская война может завершиться в 2025 году.