Счет России растет: убытки составили 138 млрд долларов

Общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуре Украины равна 137,8 млрд долларов по состоянию на декабрь 2022-го. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

Фото: pixabay.com

Эта сумма почти на 2 млрд "зеленых" больше, чем в ноябре. Больше всего ущерба связано с разрушением жилья, учебных заведений и культуры.

В частности, ущерб от разрушения жилищного фонда составляет 54 млрд долларов. С начала великой войны враг повредил или уничтожил 149,3 тысяч домов, большинство — 131,4 тысяч — частных.

Ущерб за разрушение собственно инфраструктуры оценивается в 35,6 млрд долларов, образовательных учреждений — в 8,6 млрд долларов, при этом "чек" вырос на 400 млн долларов. С начала полномасштабного вторжения россия повредила или уничтожила более 3 тысяч заведений этой сферы, преимущественно – 1,4 тысячи – школ.

России придется заплатить за разрушенные помещения культурного, спортивного и религиозного назначения. В KSE убытки оценили в 2,2 млрд "зеленых".

Россия не только уничтожает, но и захватывает предприятия в Украине. Так, ущерб нанесен более 64 крупным и средним бизнесам, непригодными для использования стали 84 тысячи единиц сельхозтехники.

Кроме того, в счете, который придется оплатить России, ущерб за разрушение 31 интерната, 44 соццентра, почти 3 тысяч магазинов, 593 аптек, 330 больниц, 595 админзданий. Различные повреждения от российского неспровоцированного вторжения получили почти 195 тысяч частных легковых автомобилей и 14,4 тысячи единиц коммунального транспорта.

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