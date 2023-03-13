СБУ задержала "замминистра Крыма"

15 лет за решеткой проведет агент РФ, которому ФСБ пообещала должность "замминистра" в Крыму. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы СБУ.

Колишній проректор шпигував за українськими військовими

Бывший проректор одного из высших медицинских учебных заведений Киева после увольнения в 2020 году переехал во временно оккупированный Крым, где его завербовала ФСБ. За месяц до начала полномасштабного вторжения он вернулся в Киев для выполнения враждебных задач, рассказывают в спецслужбе. Установлено, что предатель собирал для агрессора информацию о военнослужащих ВСУ, находившихся на стационарном лечении в военных госпиталях и больницах Киевской области.

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Кроме того, агент устанавливал контакты с украинскими и иностранными учеными для их последующей вербовки в агентурный аппарат ФСБ. Для поиска "нужных связей" привлекал своих бывших коллег по работе и выпускников вуза, к которым обращался под предлогом подготовки диссертации. В случае успешного выполнения задач, российская спецслужба "гарантировала" своему агенту назначение "заместителем министра здравоохранения" оккупационной администрации полуострова.

Впрочем, СБУ помешала этим планам – задокументировала преступные действия и задержала злоумышленника в мае прошлого года при попытке передачи агентурной информации врагу. По материалам Службы безопасности, суд признал преступника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет заключения.

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