СБУ заблокировала телеграмм-каналы, которые сообщали о вручении повесток

СБУ заблокировала 26 телеграмм-каналов, которые помогали избегать мобилизации, а именно – сообщали о раздаче повесток. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

СБУ заблокувала телеграм-канали, які протидіяли мобілізації

Как сообщает спецслужба, интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях. В первую очередь, они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесткам и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локациях" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей. Из-за постоянного "обновления" информации каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

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Можно предположить, что после этого на них и смогли выйти сотрудники спецслужб.

Среди организаторов каналов – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили: компьютеры и мобильные телефоны и банковские карты, на которые интернет-предпринимателям поступали деньги за размещение рекламы.

Шести администраторам телеграмм-каналов планируется сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Между тем, Украина сделала еще один шаг к цифровизации.

Кроме того, с помощью приложения Дия теперь можно сгенерировать ковид-сертификат, даже если прививки от коронавируса сделаны за рубежом.