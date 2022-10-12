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СБУ установило, кто предоставил россиянам координаты для ударов по Киеву 10 октября. Известное имя и фото мужчины

Уроженец Киева передавал данные ФСБ.

сегодня, 18:51
Автор:

Slava Kot
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10 октября утром по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Около девяти часов по центральной части столицы нанесли первые удары, через час прилетели еще ракеты. СБУ установило лицо, вероятно предоставившее военным России координаты для ракетных ударов. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники и пресс-службу СБУ.

СБУ установило, кто предоставил россиянам координаты для ударов по Киеву 10 октября. Известное имя и фото мужчины

СБУ установило, кто предоставил россиянам координаты для ударов. Фото с открытых источников

Как отмечают СБУ, было собрано достаточно доказательств для установления лица, предоставившего руководству России координаты для ударов по столице.

Координатором оказался 56-летний мужчина, который родился в Киеве, но сейчас проживает во временно оккупированном Крыму. СБУ говорит, что мужчину на полуострове завербовали спецслужбы РФ, после чего он пошел на сотрудничество с российскими военными добровольно. По источникам Цаплиенко мужчину зовут Гаращенко Вячеслав Тимофеевич. 10 октября было выпущено по Украине 84 ракеты, от которых погибли 19 человек, еще десятки получили ранения.

Гаращенко получал задания от российских спецслужб, после чего контактировал с агентшей в Киеве, которая собирала данные о расположении критической инфраструктуры, военных объектов, размещении блокпостов, передвижении сил ВСУ в Киеве и области

Украинский журналист также опубликовал фото мужчины. Посмотреть как выглядел Гаращенко Вячеслав Тимофеевич, координатор ракетных ударов по Киеву можно ниже:

СБУ установило, кто предоставил россиянам координаты для ударов по Киеву 10 октября. Известное имя и фото мужчины - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал об имени и фото мужчины, который был водителем грузовика, по версии России взорвавшегося на Крымском мосту.

Также "Комментарии" писали о реакции россиян на ракетные удары по Украине 10 октября. Граждане РФ молились о Путине и писали, что следует такое повторить.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-zradnyka-yakyi-postachav-viiskam-rf-koordynaty-dlia-raketnykh-udariv-po-kyievu
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