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СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука, работающему на Аксенова

Ему инкриминируют нарушение равноправия граждан

сегодня, 16:19
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Автор:

Константин Куликов

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию СБУ.

СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука, работающему на Аксенова

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"Фигурант еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария, — сообщает спецслужба. — Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов".


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Для этого он был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today". В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной".

После 24 февраля прошлого года Лазарев скрытно уехал за границу. Впоследствии, он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

На основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

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