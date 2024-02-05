СБУ разоблачила сторонника РФ в Верховном суде. Предлагал оккупировать Львов

Служба безопасности собрала доказательную базу на председателя одного из структурных подразделений Верховного суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства.

СБУ в Верховном суде обнаружила "крота"

"В распоряжении СБУ — записи разговоров, в которых фигурант отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в частности, Одесскую и Херсонскую области",

– говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Там отметили, что в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской частной военной компании "Вагнера" и поддерживал их участие в войне против нашего государства. Кроме того, как сообщили в СБУ, должностное лицо судебного органа предлагало начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов.

"Фигурант выражал свои надежды на скорую оккупацию нашего государства с последующей установкой на ее территории кремлевского режима"

, – сообщает СБУ.

В спецслужбе также подчеркнули, что лингвистическая экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности чиновника в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по факту оправдания, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников, совершенных должностным лицом.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Одессе СБУ задержала советника, работавшего на российское ФСБ . Основной задачей предателя было собирать информацию о местах базирования подразделений Вооруженных Сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях. Особое внимание врага привлекала информация о новообразованном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь".

Также "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины во время многоэтапной спецоперации задержала боевика из группировки "Вагнер" , которого российская военная разведка "забросила" в Украину для проведения диверсий.



