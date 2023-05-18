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СБУ разоблачила представителя Московского патриархата, сотрудничавшего с рашистами

Клирик Московского патриархата способствовал оккупации Изюма

сегодня, 16:51
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Автор:

Константин Куликов

СБУ разоблачила клирика УПЦ (Московского патриархата), освящавшего российских военных во время оккупации Изюма. Об этом сообщают "Комментарии".

СБУ разоблачила представителя Московского патриархата, сотрудничавшего с рашистами

Клирику УПЦ МП сообщили о подозрении

Служба безопасности разоблачила в Харьковской области еще одного сторонника рашизма, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и военные преступления оккупантов. Фигурантом является священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ (МП) на территории Изюмского района, сообщает пресс-служба СБУ.


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В ходе временной оккупации региона клирик добровольно поддержал российских захватчиков и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей. Он публично заявил, что местная религиозная громада подчиняется исключительно российской РПЦ.

В этой связи клирик по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гумпомощь" на оккупированную часть региона.

В дальнейшем фигурант использовал российские товары для обеспечения "лояльности" местного населения к захватчикам.

Кроме того, он неоднократно выступал перед камерами кремлевских пропагандистов, приезжавших к захваченному в то время Изюму. В своих комментариях злоумышленник дискредитировал украинских защитников, отрицал факты российской агрессии и героизировал уничтоженных рашистов.

На основании собранных доказательств клирик уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Тем временем в Украине нашел свою смерть известный рашист.

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А в День вышиванки президент Украины поразил особой сорочкой.



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