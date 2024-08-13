СБУ разоблачила планы Кремля: что Россия готовит из-за боев в Курской области

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Slava Kot
Служба безопасности Украины выявила попытки российских спецслужб осуществить масштабную информационную кампанию по распространению фейков и другой дезинформации о боях в Курской области. В СБУ называют цель подобных действий России, попыткой повлиять на наступление Украины на территории РФ.
Украинские военные едут в Курскую область. Фото из открытых источников
СБУ сообщило о фиксации безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений.
Служба безопасности Украины указывает, что в ближайшее время спецслужбы РФ могут прибегнуть к разжиганию преступлений, в частности, в отношении российского гражданского населения в Курской области, чтобы в этом обвинить украинских военных.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия направила в ООН жалобу на нарушение прав человека со стороны Украины из-за боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что Россия обвинила Украину в атаке дронов по Запорожскую АЭС, однако МАГАТЭ провело проверку и заявило, что их комиссия не обнаружила обломков беспилотников.
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