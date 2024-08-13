СБУ разоблачила планы Кремля: что Россия готовит из-за боев в Курской области

Служба безопасности Украины выявила попытки российских спецслужб осуществить масштабную информационную кампанию по распространению фейков и другой дезинформации о боях в Курской области. В СБУ называют цель подобных действий России, попыткой повлиять на наступление Украины на территории РФ.



Украинские военные едут в Курскую область. Фото из открытых источников

СБУ сообщило о фиксации безосновательных обвинений украинских защитников в совершении военных преступлений.

"Для этого российская сторона создает и распостраняет разнообразные фейки и информационные вбросы, не имеющие ничего общего с реальностью. Такие информационно-психологические спецоперации врага связаны, прежде всего, с невозможностью эффективно противодействовать наступательным действиям ВСУ", — говорится в заявлении СБУ.

Служба безопасности Украины указывает, что в ближайшее время спецслужбы РФ могут прибегнуть к разжиганию преступлений, в частности, в отношении российского гражданского населения в Курской области, чтобы в этом обвинить украинских военных.

"СБУ предупреждает, что такие попытки бесполезны, и не будут влиять ни на наступательные действия ВСУ, ни на мнение международных партнеров нашего государства. Ведь Силы обороны Украины доказали всему миру, что четко соблюдают правила и обычаи ведения войны. В частности, насчет обращения с военнопленными рф и в отношении гражданского населения", — подытожила СБУ информации о возможной ИПСО российских спецслужб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия направила в ООН жалобу на нарушение прав человека со стороны Украины из-за боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Россия обвинила Украину в атаке дронов по Запорожскую АЭС, однако МАГАТЭ провело проверку и заявило, что их комиссия не обнаружила обломков беспилотников.