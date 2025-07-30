logo

BTC/USD

117737

ETH/USD

3775.94

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СБУ разоблачила летчика-предателя: какие важные данные сливал России
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ разоблачила летчика-предателя: какие важные данные сливал России

Предатель шпионил на Россию и сливал координаты баз F-16

30 июля 2025, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Служба безопасности Украины задержала летчика-инструктора Воздушных сил ВСУ, который шпионил в пользу российской военной разведки. Предатель систематически передавал вражеской стороне данные о базировании истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении СБУ.

СБУ разоблачила летчика-предателя: какие важные данные сливал России

СБУ разоблачила летчика-предателя. Фото: СБУ

Стало известно, что бойцы СБУ задержали еще одного "крота" РФ в Военно-воздушных силах Украины.

Им оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбиванию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько  задач россиян.

Он сливал информацию для подготовки новых ракетно-дронных атак РФ по объектам военно-воздушных сил. В частности, приоритетными целями врага были аэродромы базирования самолетов: F-16, Mirage 2000, Су-24.

Агент собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

Кроме того, чтобы обеспечить успешность вражеского удара, фигурант подготовил и передал оккупантам аналитическую справку о необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов.

Это должно было позволить оккупантам нанести удар "в обход" защиты соответствующих военных объектов.

Кроме этого, агент передавал оккупационной разведке личные данные пилотов ВСУ: бортовые номера, вооружение их самолетов, раскрывал тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбистом через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его после попытки собрать "новую порцию" информации.

Следователи Службы безопасности планируют сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, а именно — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский подписал закон об увеличении СБУ и создании нового боевого подразделения.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/15461
Теги:

Новости

Все новости