Зеленский подписал закон об увеличении СБУ и создании нового боевого подразделения

Президент Владимир Зеленский подписал закон №13353, предусматривающий масштабное реформирование Службы безопасности Украины. Документ, принятый Верховной Радой, официально увеличивает численность сотрудников СБУ и расширяет полномочия ее в условиях современных угроз.

Зеленский подписал закон об увеличении СБУ

Одним из ключевых изменений является создание нового Центра специальных операций "А" — боевого подразделения, которое будет приходить на смену бывшему центру борьбы с терроризмом. Новая структура будет заниматься оперативно-боевой деятельностью и будет насчитывать до 10 тысяч сотрудников.

Закон также закрепляет право военнослужащих СБУ применять оружие и боевую технику при выполнении задач, связанных с обороной страны.

Согласно документу, численность СБУ вырастет:

• в мирное время – с 27 до 37 тысяч человек;

• в особый период (за исключением военного положения) – с 31 до 41 тысячи человек.

Необходимость расширения штата в СБУ объяснили тем, что уровень и характер угроз национальной безопасности Украины существенно изменился. Если в 2014 году основным вызовом была гибридная война с локальными боевыми действиями, после полномасштабного вторжения России в 2022 году масштабы войны и требования к силам безопасности вышли на другой уровень.

В этой связи возникла потребность в большем количестве личного состава, обновленном подходе к подготовке кадров и современном техническом обеспечении для эффективного реагирования на вызовы времени.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новое заявление президента США Дональда Трампа об установлении дедлайна для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что внимание со стороны американского политика к теме прекращения войны важно именно сейчас — в момент, когда появляется шанс переломить ситуацию благодаря решительным действиям.