Зеленский подписал закон об увеличении СБУ и создании нового боевого подразделения

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Ткачова Марія
Президент Владимир Зеленский подписал закон №13353, предусматривающий масштабное реформирование Службы безопасности Украины. Документ, принятый Верховной Радой, официально увеличивает численность сотрудников СБУ и расширяет полномочия ее в условиях современных угроз.
Зеленский подписал закон об увеличении СБУ
Одним из ключевых изменений является создание нового Центра специальных операций "А" — боевого подразделения, которое будет приходить на смену бывшему центру борьбы с терроризмом. Новая структура будет заниматься оперативно-боевой деятельностью и будет насчитывать до 10 тысяч сотрудников.
Закон также закрепляет право военнослужащих СБУ применять оружие и боевую технику при выполнении задач, связанных с обороной страны.
Согласно документу, численность СБУ вырастет:
• в мирное время – с 27 до 37 тысяч человек;
• в особый период (за исключением военного положения) – с 31 до 41 тысячи человек.
Необходимость расширения штата в СБУ объяснили тем, что уровень и характер угроз национальной безопасности Украины существенно изменился. Если в 2014 году основным вызовом была гибридная война с локальными боевыми действиями, после полномасштабного вторжения России в 2022 году масштабы войны и требования к силам безопасности вышли на другой уровень.
В этой связи возникла потребность в большем количестве личного состава, обновленном подходе к подготовке кадров и современном техническом обеспечении для эффективного реагирования на вызовы времени.