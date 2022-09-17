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СБУ проводит очередной обыск украинского волонтера, на этот раз посетили Александра Антонова

СБУ производит обыск у волонтера, общественность критикует действия службы.

сегодня, 18:42
Автор:

Slava Kot
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СБУ снова преследует волонтеров и проводит обыски. 17 сентября работники украинской службы безопасности посетили с обыском Александра Антонова. Об этом сообщает бывший народный депутат Александр Черненко на своей странице в Facebook.

СБУ проводит очередной обыск украинского волонтера, на этот раз посетили Александра Антонова

СБУ проводит обыск украинского волонтера Александра Антонова. Фото из открытых источников

Как сообщает Александр Черненко, СБУ не усвоили возмущение от общества и дальше преследует украинских волонтеров. Черненко заступается за Антонова и говорит, что волонтер с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину находился в рядах ТерОбороны, а также доставлял гуманитарную помощь в пострадавшие города Киевщины, прежде всего Бородянка, Гостомель и Буча.

Далее бывший депутат в своем посту критикует руководителя СБУ Артема Бондаренко, заведующего Киевом и областью. По словам Черненко, тот просидел первые дни войны во Львове. Но говорит, что следует такие усилия направлять на поиски корректировщиков огня, коллаборантов и представителей пророссийских партий в Украине. Далее он сообщает, что для СБУ главные враги сегодня – это церковь и волонтеры.

Черненко подчеркнул, что украинская общественность запомнит такие шаги служащего СБУ.

Украинское общество и раньше категорически не воспринимало несправедливость со стороны власти и силовиков. А сейчас – и подавно. Отвечать придется очень скоро. – написал бывший депутат Александр Черненко.

Это уже не первые обыски волонтеров, которые проводят украинские службы безопасности, ранее, 8 сентября, они посетили квартиру волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского, проживающих в городе Львов.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что заблокировали две ботофермы в Украине.

Также, "Комментарии" писали, что сын известного адвоката скрылся за границу притворившись волонтером.



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Источник: https://www.facebook.com/profichok/posts/pfbid03UdP3QA6st8KQeU5tnpoNn62rF52UVAopUxX5CQ4p9xUmaiXar8P24DXayMrh11cl
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