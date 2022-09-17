СБУ проводит очередной обыск украинского волонтера, на этот раз посетили Александра Антонова

СБУ снова преследует волонтеров и проводит обыски. 17 сентября работники украинской службы безопасности посетили с обыском Александра Антонова. Об этом сообщает бывший народный депутат Александр Черненко на своей странице в Facebook.



СБУ проводит обыск украинского волонтера Александра Антонова. Фото из открытых источников

Как сообщает Александр Черненко, СБУ не усвоили возмущение от общества и дальше преследует украинских волонтеров. Черненко заступается за Антонова и говорит, что волонтер с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину находился в рядах ТерОбороны, а также доставлял гуманитарную помощь в пострадавшие города Киевщины, прежде всего Бородянка, Гостомель и Буча.

Далее бывший депутат в своем посту критикует руководителя СБУ Артема Бондаренко, заведующего Киевом и областью. По словам Черненко, тот просидел первые дни войны во Львове. Но говорит, что следует такие усилия направлять на поиски корректировщиков огня, коллаборантов и представителей пророссийских партий в Украине. Далее он сообщает, что для СБУ главные враги сегодня – это церковь и волонтеры.

Черненко подчеркнул, что украинская общественность запомнит такие шаги служащего СБУ.

Украинское общество и раньше категорически не воспринимало несправедливость со стороны власти и силовиков. А сейчас – и подавно. Отвечать придется очень скоро. – написал бывший депутат Александр Черненко.

Это уже не первые обыски волонтеров, которые проводят украинские службы безопасности, ранее, 8 сентября, они посетили квартиру волонтеров Святослава Литинского и Назария Островского, проживающих в городе Львов.

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