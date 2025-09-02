СБУ поймала очередного российского «крота»: какие данные «сливал» врагу

СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал огонь оккупантов по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию, которую оперативно передавал российским спецслужбам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

СБУ поймала российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ. Фото: СБУ

В ведомстве отметили, основной задачей агента был "поиск и передача координат ремонтных баз, где восстанавливают поврежденную технику ВСУ после боев на передовой".

По материалам дела, 37-летний фигурант работал на местном заводе и попал в поле зрения российской спецслужбы через своего брата, который проживает в РФ и сотрудничает с оккупантами.

"После вербовки фигурант фотографировал цеха своего предприятия, которые использовались для ремонта тяжелой бронетехники ВСУ. Скрытую фиксацию он осуществлял во время рабочих смен, когда выполнял оборонные заказы", — говорится в сообщении СБУ.

Сделанные фотоснимки с геолокациями агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере. Полученные разведданные рашисты планировали использовать для подготовки новых ударов по фронтовому региону.

Контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила "слив" данных об оборонно-промышленных мощностях.

У задержанного изъят смартфон с фотографиями ремонтно-производственных помещений и перепиской с куратором от ФСБ.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

