СБУ поймала очередного российского «крота»: какие данные «сливал» врагу

Кравцев Сергей
СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал огонь оккупантов по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию, которую оперативно передавал российским спецслужбам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
СБУ поймала российского "крота" на одной из ремонтных баз ВСУ. Фото: СБУ
В ведомстве отметили, основной задачей агента был "поиск и передача координат ремонтных баз, где восстанавливают поврежденную технику ВСУ после боев на передовой".
По материалам дела, 37-летний фигурант работал на местном заводе и попал в поле зрения российской спецслужбы через своего брата, который проживает в РФ и сотрудничает с оккупантами.
Сделанные фотоснимки с геолокациями агент должен был передать куратору через анонимный чат в мессенджере. Полученные разведданные рашисты планировали использовать для подготовки новых ударов по фронтовому региону.
Контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила "слив" данных об оборонно-промышленных мощностях.
У задержанного изъят смартфон с фотографиями ремонтно-производственных помещений и перепиской с куратором от ФСБ.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Мужчина находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
