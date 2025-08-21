СБУ поймала очередного "крота" ФСБ: какую информацию "сливал" врагу

Российского агента разоблачили в бригаде морпехов ВСУ. Командир взвода беспилотников "сливал" врагу позиции подразделений, корректировал обстрелы и даже пытался вербовать других военных для ФСБ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

СБУ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что военная контрразведка Службы безопасности разоблачила в рядах Сил обороны еще одного агента ФСБ. Им оказался завербованный врагом офицер — командир взвода беспилотных авиакомплексов одной из бригад морской пехоты ВСУ, воюющей на южном фронте.

По материалам дела, фигурант "сливал" оккупантам геолокации своего подразделения для корректировки вражеского огня по украинским защитникам. Более того, он наводил воздушные атаки РФ по запасным командным пунктам смежных воинских частей Сил обороны и их складах с боеприпасами.

Еще одной задачей "крота" был поиск потенциальных кандидатов для вербовки в состав агентурного аппарата ФСБ.

Как установило расследование, он пытался склонить к сотрудничеству с агрессором других военных соединения, о чем докладывал своему куратору.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и заблаговременно провели мероприятия для обеспечения безопасности локаций и личного состава Сил обороны в зоне агентурной активности ФСБ.

На финальном этапе спецоперации военная контрразведка Службы безопасности задержала российского "крота" по месту базирования его подразделения. Во время обысков у задержанного изъята "флешка" с секретной информацией, которую он должен был передать в ФСБ. Также обнаружены два телефона, с которых агент контактировал с куратором.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала военного через его родственников с временно оккупированной части территории Луганской области.

Следователи СБУ в Николаевской области вручили ему подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

