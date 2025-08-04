СБУ поймала "крота" в рядах Минобороны: какие данные сливал РФ

Работники СБУ разоблачили агента в Госспецтрансслужбе Министерства обороны, который работал на российскую военную разведку, более известной как ГРУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

СБУ поймала "крота" в рядах Минобороны. Фото: СБУ

Работники СБУ сообщили, что задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.

По данным расследования, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения ГРУ РФ из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.

"Главной задачей агента была корректировка воздушных атак РФ по Силам обороны в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Задокументировано, что предатель передавал через мессенджер координаты воинской части, где проходил подготовку, а впоследствии начал собирать разведданные по другим формированиям украинских Сил обороны. Данные посылал куратору в виде меток на Google-картах с подробными описаниями целей.

В рамках спецоперации СБУ задержала агента, изъяла телефон с доказательствами шпионской деятельности и приняла меры по защите боевых позиций ВСУ в зоне разведывательной активности РФ.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ – государственная измена в условиях военного положения.

Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Не дадим агентуре врага развалить нас": СМИ о комментариях Буданова и Вереса о задержании кротов ФСБ в НАБУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – ущерб для России будет колоссальный: к какому решению созрел Трамп.



