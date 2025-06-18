СБУ объявила в розыск известного российского певца, который частенько любил бывать в Киеве

Украинские правоохранители объявили в розыск популярного российского исполнителям Григория Лепса. Он поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. Но ранее частенько бывал в Киеве и даже имел свой бизнес в украинской столице.

Розыск Григория Лепса. Фото: из открытых источников

Данные Лепса (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) появились в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования" на сайте МВД.

Дата исчезновения указана 4 марта 2025 года, которая совпадает с периодом, когда СБУ объявила Лепсу подозрение.

Суд в Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит напомнить, в марте 2025 года СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу по двум статьям УКУ – за финансирование оккупантов и оправдание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, еще летом 2023 года Григорий Лепсверидзе пообещал платить по миллиону российских рублей (примерно 460 тысяч гривен) за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он передавал российским захватчикам бронежилеты, одежду и продукты питания, о чем рассказывает в интервью российским пропагандистам.

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