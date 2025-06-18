logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СБУ объявила в розыск известного российского певца, который частенько любил бывать в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

СБУ объявила в розыск известного российского певца, который частенько любил бывать в Киеве

Лепса теперь ждут в Украине правоохранители

сегодня, 15:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские правоохранители объявили в розыск популярного российского исполнителям Григория Лепса. Он поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. Но ранее частенько бывал в Киеве и даже имел свой бизнес в украинской столице.

СБУ объявила в розыск известного российского певца, который частенько любил бывать в Киеве

Розыск Григория Лепса. Фото: из открытых источников

Данные Лепса (настоящее имя Григорий Лепсверидзе) появились в категории "лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования" на сайте МВД.

Дата исчезновения указана 4 марта 2025 года, которая совпадает с периодом, когда СБУ объявила Лепсу подозрение.

Суд в Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Стоит напомнить, в марте 2025 года СБУ заочно сообщила о подозрении российскому певцу Григорию Лепсу по двум статьям УКУ – за финансирование оккупантов и оправдание вооруженной агрессии против Украины.

По данным следствия, еще летом 2023 года Григорий Лепсверидзе пообещал платить по миллиону российских рублей (примерно 460 тысяч гривен) за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Кроме того, он передавал российским захватчикам бронежилеты, одежду и продукты питания, о чем рассказывает в интервью российским пропагандистам.                                                                         

Читайте также на портале "Комментарии" — российскую оперную певицу Анну Нетребко, известную своей поддержкой диктатора Владимира Путина, объявили в розыск в России. Причина – судебная волокита из-за ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинский нардеп Дмитрук под международным розыском: Интерпол выдает Красное оповещение.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3025112579524551
Теги:

Новости

Все новости