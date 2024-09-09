Украинский нардеп Дмитрук под международным розыском: Интерпол выдает Красное оповещение

Офис Генерального прокурора Украины подтвердил, что народный депутат, подозреваемый в серьезных преступлениях против государственных органов, объявлен в международный розыск. Согласно международным правовым процедурам, на имя депутата Дмитрука выпущено Красное оповещение Интерпола.

Украина обратилась в Интерпол относительно "красной карточки" на нардепа Дмитрука

По данным Генпрокуратуры, Дмитрук подозревается в нападениях на военнослужащего и правоохранителя, имевших место в последние месяцы. Печерский районный суд города Киева уже избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводится процедура его розыска, в том числе международного, после чего в Офис Генпрокурора внесено ходатайство в Генеральный секретариат Интерпола о публикации Красного оповещения.

"По согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения по указанному народному депутату Украины", — говорится в сообщении.

Ранее "Комментарии" писали, что народного депутата Артема Дмитрука не смогли задержать до его бегства за границу, поскольку не было законных оснований. Для задержания потребовалось подозрение, которое может объявить только генпрокурор. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала советница по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Читайте на портале "Комментарии" — побег нардепа Дмитрука из Украины: в Раде сделали заявление. Парламент не отправлял народного депутата Украины Артема Дмитрука в заграничную командировку. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Telegram-канала Верховной Рады Украины.