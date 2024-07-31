СБУ объявила подозрение соратникам Путина: о ком идет речь

Служба безопасности Украины объявила подозрение одному из ближайших соратников российского диктатора Владимира Путина, Алексею Дюмину, и заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ объявила подозрение высокопоставленным чиновникам РФ

Отмечается, что оба чиновника являются частью близкого окружения Кремля и активно способствуют ведению войны против Украины.

По данным следствия, Алексей Дюмин, бывший охранник Путина и нынешний секретарь Государственного совета РФ, занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий в Украине. Он организовал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды РФ.

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем участвуют в боевых действиях в Украине.

СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны. Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры для их наказания.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации действовавших в Одессе агентов ФСБ. Главная цель враждебной группы заключалась в выявлении систем ПВО, защищающих город и передачи данных о расположении военных объектов России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщили, что в Одессе удалось поймать двух военных и одну женщину, работавших на ФСБ.



