Стало известно, чем россияне ударили по «Охматдету»: детали от СБУ (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Специалисты Службы безопасности Украины квалифицировали удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Ракетный удар по Охматдету. Фото: сайт СБУ
По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.
На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.
В сообщении отмечается, что по состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.
Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.
В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.
Читайте на портале "Комментарии" — дети в крови: оккупанты попали в одну из самых известных детских больниц в Европе (ФОТО).
Также издание "Комментарии" сообщало – сегодняшний акт терроризма со стороны россиян в очередной раз подтвердил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников по предоставлению дополнительных систем ПВО. Такое заявление в Facebook сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.
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