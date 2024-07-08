Стало известно, чем россияне ударили по «Охматдету»: детали от СБУ (ФОТО)

Специалисты Службы безопасности Украины квалифицировали удар России по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыли по этому факту уголовное производство. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ракетный удар по Охматдету. Фото: сайт СБУ

По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101.

На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист – это не отвлеченное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", – отметил руководитель СБУ Василий Малюк.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 13:50 8 июля в результате вражеского "прилета" погибли два работника больницы, семь человек получили ранения, из них по меньшей мере двое детей.

Следственно-оперативная группа СБУ вместе с Национальной полицией и другими соответствующими службами продолжают работу на месте трагедии.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

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Также издание "Комментарии" сообщало – сегодняшний акт терроризма со стороны россиян в очередной раз подтвердил, что Украина нуждается в быстрых решениях союзников по предоставлению дополнительных систем ПВО. Такое заявление в Facebook сделал министр обороны Украины Рустем Умеров.







