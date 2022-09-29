СБУ идентифицировала генерала РФ, который руководил штурмом "Азовстали" и захватом Мариуполя

СБУ установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ. Фото: из открытых источников

Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

"По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. В его подчинение входят: "1-й армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований "ДНР", батальон танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК Вагнер", — отметили в ведомстве.

Кроме того, Мордвичев непосредственно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях. Так, он приказал захватить Мариупольский район. По указке этого генерала российские военные разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.

"Находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и последующего штурма "Азовстали" с безжалостным убийством украинцев, которые оставались внутри", — добавили в СБУ.

Зверства против военных ВСУ и гражданского населения оккупационные войска совершали также при его непосредственном руководстве.

Сейчас Мордвичеву сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и других тяжких последствий);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военный действий);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).

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