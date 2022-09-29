СБУ идентифицировала генерала РФ, который руководил штурмом "Азовстали" и захватом Мариуполя

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Кравцев Сергей
СБУ установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ. Фото: из открытых источников
Военным преступником оказался командир 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
Кроме того, Мордвичев непосредственно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях. Так, он приказал захватить Мариупольский район. По указке этого генерала российские военные разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей.
Зверства против военных ВСУ и гражданского населения оккупационные войска совершали также при его непосредственном руководстве.
Сейчас Мордвичеву сообщено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и других тяжких последствий);
ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военный действий);
ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору).
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