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Сайт президента не принимает петицию о разблокировании помощи «Азову» со стороны США

Командир «Азова» Денис Прокопенко рассказал, что сайт президента не принимает петицию по разблокированию помощи «Азову» со стороны США. По его словам, ситуация выглядит максимально странной, учитывая заслуги бойцов

3 мая 2024, 12:28
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как сообщил Денис Прокопенко, сложилась странная ситуация, когда петиция о разблокировании предоставления оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов" со стороны Соединенных Штатов отклонена.

Сайт президента не принимает петицию о разблокировании помощи «Азову» со стороны США

Денис Прокопенко

В этом контексте Прокопенко напомнил, что "Азов" принимал участие в обороне Мариуполь в 2022 году, при этом использовал ограниченные ресурсы и устаревшие образцы вооружения. По его словам, такая ситуация стала следствием действующих с 2017-го года поправок в законах Соединенных Штатов, где блокируют "предоставлене оружия и обеспечение обучения или иной помощи для батальона "Азов".

При этом Прокопенко подчеркнул, что "Азов" много раз демонстрировал свой профессионализм и эффективность, однако распространение российской вражеской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию 12-й бригаде "Азов".

"Публикация петиции, призывающая политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена",
– заявил Прокопенко и добавил, что сайт официального интернет-представительства Президента Украины отклонил петицию "Азова" два раза.

Как подчеркнул Прокопенко, "Азов" уже доказал кровью свой профессионализм, а также решительность в отражении российской агрессии. По его словам, бойцы 12-й бригады "Азов" ежедневно защищают весь цивилизованный мир и нуждаются в поддержке в вопросе получения современного западного вооружения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Азов" неоднократно становился жертвой вражеской пропаганды, но по мере сил пытался решать проблемы.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ejozu3MBE3x3JJwLVYJNxruhZNmoXQS121S3bL2msuL6z6r7xh8RissGWsCyE5xPl&id=100092398602398
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