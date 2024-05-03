Как сообщил Денис Прокопенко, сложилась странная ситуация, когда петиция о разблокировании предоставления оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения "Азов" со стороны Соединенных Штатов отклонена.

Денис Прокопенко

В этом контексте Прокопенко напомнил, что "Азов" принимал участие в обороне Мариуполь в 2022 году, при этом использовал ограниченные ресурсы и устаревшие образцы вооружения. По его словам, такая ситуация стала следствием действующих с 2017-го года поправок в законах Соединенных Штатов, где блокируют "предоставлене оружия и обеспечение обучения или иной помощи для батальона "Азов".

При этом Прокопенко подчеркнул, что "Азов" много раз демонстрировал свой профессионализм и эффективность, однако распространение российской вражеской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию 12-й бригаде "Азов".

"Публикация петиции, призывающая политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена",

– заявил Прокопенко и добавил, что сайт официального интернет-представительства Президента Украины отклонил петицию "Азова" два раза.

Как подчеркнул Прокопенко, "Азов" уже доказал кровью свой профессионализм, а также решительность в отражении российской агрессии. По его словам, бойцы 12-й бригады "Азов" ежедневно защищают весь цивилизованный мир и нуждаются в поддержке в вопросе получения современного западного вооружения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что "Азов" неоднократно становился жертвой вражеской пропаганды, но по мере сил пытался решать проблемы.