Самый сложный вызов: Зеленский прокомментировал внесение украинских территорий в Конституцию РФ

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что включение Россией временно оккупированных украинских территорий в свою Конституцию является серьезной проблемой. По его словам, Украина не может признавать оккупированные территории территориями Российской Федерации, именно так он отреагировал на вопросы территориальных компромиссов ради мира.
Владимир Зеленский
В то же время, президент подчеркнул, что эти территории остаются временно оккупированными, пока Украина юридически не закрепит свой статус над ними.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину якобы подталкивают к переговорам, по которым она должна отдать РФ оккупированные территории, а затем ей предоставят гарантии безопасности, вероятно, членство в НАТО.
Также "Комментарии" рассказывали , что Путин заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной по окончании войны. При этом он подчеркнул, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, но лишь на основе документа, который якобы был подготовлен во время предварительных переговоров и парафирован украинской стороной. Он подразумевает договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле. В то же время, Путин высказал претензии к украинской стороне, заявив, что она лишь выдвигает свои требования, что, по его мнению, нельзя назвать переговорами.
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