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Самый сложный вызов: Зеленский прокомментировал внесение украинских территорий в Конституцию РФ

Зеленский заявил, что Путин просто украл украинские территории

18 октября 2024, 19:14
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что включение Россией временно оккупированных украинских территорий в свою Конституцию является серьезной проблемой. По его словам, Украина не может признавать оккупированные территории территориями Российской Федерации, именно так он отреагировал на вопросы территориальных компромиссов ради мира.

Самый сложный вызов: Зеленский прокомментировал внесение украинских территорий в Конституцию РФ

Владимир Зеленский

"Это один из самых сложных вызовов. Все понимают, что то, что сделал Путин, вписал в свою конституцию некоторые наши территории – это серьезная проблема. Он их просто украл, не просто временно оккупировал", – сказал Зеленский в интервью национальному марафону.

В то же время, президент подчеркнул, что эти территории остаются временно оккупированными, пока Украина юридически не закрепит свой статус над ними.

"В жизни может быть по-разному. Зависит от нашей прочности, зависит от усталости партнеров или не усталости, от желания или смены политик, есть многое. Но есть исторический взгляд на это — наша земля закреплена в нашей конституции и во всех международных документах , она есть с понятными границами. Может случится по-разному, но пока Украина юридически не признает те или иные временно оккупированные территории, даже одно село, российское, оно останется украинским", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину якобы подталкивают к переговорам, по которым она должна отдать РФ оккупированные территории, а затем ей предоставят гарантии безопасности, вероятно, членство в НАТО.

Также "Комментарии" рассказывали , что Путин заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной по окончании войны. При этом он подчеркнул, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, но лишь на основе документа, который якобы был подготовлен во время предварительных переговоров и парафирован украинской стороной. Он подразумевает договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле. В то же время, Путин высказал претензии к украинской стороне, заявив, что она лишь выдвигает свои требования, что, по его мнению, нельзя назвать переговорами.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1021586.html
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