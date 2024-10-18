Самый сложный вызов: Зеленский прокомментировал внесение украинских территорий в Конституцию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что включение Россией временно оккупированных украинских территорий в свою Конституцию является серьезной проблемой. По его словам, Украина не может признавать оккупированные территории территориями Российской Федерации, именно так он отреагировал на вопросы территориальных компромиссов ради мира.

Владимир Зеленский

"Это один из самых сложных вызовов. Все понимают, что то, что сделал Путин, вписал в свою конституцию некоторые наши территории – это серьезная проблема. Он их просто украл, не просто временно оккупировал", – сказал Зеленский в интервью национальному марафону.

В то же время, президент подчеркнул, что эти территории остаются временно оккупированными, пока Украина юридически не закрепит свой статус над ними.

"В жизни может быть по-разному. Зависит от нашей прочности, зависит от усталости партнеров или не усталости, от желания или смены политик, есть многое. Но есть исторический взгляд на это — наша земля закреплена в нашей конституции и во всех международных документах , она есть с понятными границами. Может случится по-разному, но пока Украина юридически не признает те или иные временно оккупированные территории, даже одно село, российское, оно останется украинским", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украину якобы подталкивают к переговорам, по которым она должна отдать РФ оккупированные территории, а затем ей предоставят гарантии безопасности, вероятно, членство в НАТО.

Также "Комментарии" рассказывали , что Путин заявил о якобы готовности к переговорам с Украиной по окончании войны. При этом он подчеркнул, что Россия готова к мирному диалогу с Украиной, но лишь на основе документа, который якобы был подготовлен во время предварительных переговоров и парафирован украинской стороной. Он подразумевает договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле. В то же время, Путин высказал претензии к украинской стороне, заявив, что она лишь выдвигает свои требования, что, по его мнению, нельзя назвать переговорами.



