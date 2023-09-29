Самый опасный сценарий: почему РФ может создавать Украине проблемы в течение 5-10 лет

Судя по недавним публикациям в ряде западных СМИ, о том, чтобы в ближайшее время попытаться завершить войну в Украине не может быть и речи. Похоже, что единственный вариант, который остается – это продолжительная война на истощение. Почему такой вариант крайне опасный и нежелательный для Украины издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Долгая война опасна для Украины

Британский военный аналитик Шон Белл убежден, что Украина в ходе продолжительной войны будет становиться все более уязвимой. Страна не может себе этого позволить, и чем больше времени пройдет, тем с большим количеством проблем будет сталкиваться украинская армия.

Еще одной проблемой эксперт называет то, что при сценарии затяжной войны никто не может гарантировать, что поставки западного оружия не прекратятся.

"Они (украинцы – ред.) не могут позволить себе оказаться в ловушке долговременной войны на истощение, потому что это то, что им будет тяжело выиграть", – констатировал Белл.

У рашистов есть возможность создавать нам проблемы даже без активных боевых действий

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик благотворительного фонда "Вернись живым" Николай Белесков в эфире "24 канала" заявил, что российской руководство уже сейчас настроено воевать минимум 5-10 лет.

По словам эксперта, по всей видимости, задача оккупантов, как самых настоящих террористов, сделать жизнь украинцев невыносимой, отпугивать инвесторов и мешать возвращаться беженцам.

"Они (россияне – ред.) могли выбрать подход к медленному истощению Украины. То есть, оккупировать часть территории, а на остальной – не давать возможность нормально жить. Отпугивать инвесторов, мешать беженцам возвращаться и смотреть, что произойдет с таким государством через 5-7-10 лет", — отметил Белесков.

Он подчеркнул, даже без широкомасштабного вторжения Россия создает комплекс проблем для Украины, ведь боевые действия ведутся на нашей территории, ежедневно разрушается наша страна, гибнут наши люди.

Николай Белесков объяснил, даже без проведения стратегических наступательных операций россияне могут реализовывать стратегию медленного преобразования Украины в failed state. Это та реальность, которую нужно признать.

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