Самые страшные для Украины времена с начала войны: эксперт ошарашил инсайдом о трех новых сценариях РФ

Конец 2026 и начало 2027 могут принести Украине новое обострение на фронте. После выборов в Госдуму РФ Кремль может пойти на новую волну мобилизации, а полученный человеческий ресурс использовать для усиления штурмов или открытия нового направления боевых действий. Такой прогноз озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его оценке, принципиально менять тактику русская армия не будет. РФ может существенно увеличить количество пехоты, которую будут отправлять в штурмы. Это означает рост количества боевых столкновений и необходимость усиления украинской обороны.

Коваленко называет три возможных сценария дальнейших действий Кремля. Первый – продолжение нынешней войны с концентрацией ресурсов на содержании оккупированных территорий и попытках продвигаться в Донецкой области.

Второй сценарий гораздо опаснее — открытие нового фронта на севере Украины. Одним из потенциальных направлений эксперт называет Черниговщину. Для этого России необходимо сформировать крупную группировку в Брянской области. Если новая мобилизация стартует в октябре, предполагает Коваленко, соответствующие силы теоретически могут быть сформированы в конце декабря или начале января.

Третий сценарий предусматривает более масштабную эскалацию — попытку РФ распространить агрессию на государство НАТО. Коваленко предполагает, что потенциальной целью могла бы стать Эстония. В то же время это оценка эксперта, а не подтвержденная информация о решении Кремля.

Портал "Комментарии" уже писал , что дипломат Роман Бессмертный подверг резкой критике подход Джареда Кушнера и Стива Виткоффа к переговорам о прекращении войны России против Украины. По его мнению, материалы, обнародованные американскими медиа, подвергают сомнению не только профессиональную подготовку переговорщиков, но и их мотивацию.