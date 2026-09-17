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Найстрашніші для України часи з початку війни: експерт ошелешив інсайдом про три нові сценарії РФ

Олександр Коваленко прогнозує, що кінець 2026-го та початок 2027 року можуть стати для України одним із найскладніших періодів війни

17 вересня 2026, 08:25
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Клименко Елена

Кінець 2026 року та початок 2027-го можуть принести Україні нове загострення на фронті. Після виборів до Держдуми РФ Кремль може піти на нову хвилю мобілізації, а отриманий людський ресурс використати для посилення штурмів або відкриття нового напрямку бойових дій. Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Найстрашніші для України часи з початку війни: експерт ошелешив інсайдом про три нові сценарії РФ

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, принципово змінювати тактику російська армія не буде. Натомість РФ може суттєво збільшити кількість піхоти, яку відправлятимуть у штурми. Це означатиме зростання кількості бойових зіткнень та необхідність посилення української оборони.

Коваленко називає три можливі сценарії подальших дій Кремля. Перший — продовження нинішньої війни з концентрацією ресурсів на утриманні окупованих територій та спробах просуватися в Донецькій області.

Другий сценарій значно небезпечніший — відкриття нового фронту на півночі України. Одним із потенційних напрямків експерт називає Чернігівщину. Для цього Росії необхідно сформувати велике угруповання у Брянській області. Якщо нова мобілізація стартує у жовтні, припускає Коваленко, відповідні сили теоретично можуть бути сформовані наприкінці грудня або на початку січня. 

Третій сценарій передбачає ще масштабнішу ескалацію — спробу РФ поширити агресію на державу НАТО. Коваленко припускає, що потенційною ціллю могла б стати Естонія. Водночас це саме оцінка експерта, а не підтверджена інформація про рішення Кремля.

Портал "Коментарі" вже писав, що дипломат Роман Безсмертний різко розкритикував підхід Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до переговорів щодо припинення війни Росії проти України. На його думку, матеріали, оприлюднені американськими медіа, ставлять під сумнів не лише професійну підготовку переговорників, а й їхню мотивацію.



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